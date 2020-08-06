Поджог дома Шабунина под Киевом: активист пожаловался на ход расследования

Руководитель общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин получил статус потерпевшего в производстве по вероятному поджогу его дома в селе Гнедин под Киевом.

Это произошло 4 августа, более чем неделю спустя после пожара. Об этом активист сообщил на своей странице в Facebook, высказав недовольство ходом расследования.

"Поджогом дома, в котором чудом не погибли родители, занимается Бориспольское районное управление Нацполиции. Представление мной декларации на полдня позже дедлайна занимается департамент стратегических расследований центрального аппарата", – написал активист.

Он добавил, что поджог – особо тяжкое преступление, а несвоевременное представление декларации – административное правонарушение.

"Стратегическое расследование относительно несвоевременного представления декларации уже почти завершено. По поджогу – результаты пока и близко не такие хорошие", – возмутился Шабунин.

Сгоревший дом Facebook / Виталий Шабунин

Скриншот

Скриншот

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