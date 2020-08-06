Поджог дома Шабунина под Киевом: активист пожаловался на ход расследования
Активисту Виталию Шабунину сожгли дом.
Руководитель общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин получил статус потерпевшего в производстве по вероятному поджогу его дома в селе Гнедин под Киевом.
Это произошло 4 августа, более чем неделю спустя после пожара. Об этом активист сообщил на своей странице в Facebook, высказав недовольство ходом расследования.
"Поджогом дома, в котором чудом не погибли родители, занимается Бориспольское районное управление Нацполиции. Представление мной декларации на полдня позже дедлайна занимается департамент стратегических расследований центрального аппарата", – написал активист.
Он добавил, что поджог – особо тяжкое преступление, а несвоевременное представление декларации – административное правонарушение.
"Стратегическое расследование относительно несвоевременного представления декларации уже почти завершено. По поджогу – результаты пока и близко не такие хорошие", – возмутился Шабунин.
Сгоревший дом Facebook / Виталий Шабунин
Скриншот
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ночью 23 июля неизвестные подожгли дом Виталия Шабунина по улице Энтузиастов в селе Гнедин Бориспольского района Киевской области.
Мать активиста Татьяна Шабунина рассказала о том, как начался пожар. Она связывает поджог с работой сына.
Журналист Юрий Николов предположил, что дом могли поджечь горючей смесью, которую бросили в здание через забор. Он опубликовал новые видео с места ЧП.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал поджог дома Виталия Шабунина признаком того, что "наше общество так и не может прийти в себя после многочисленных трагедий и социальных потрясений".
Представительство Всемирного банка в Украине потребовало от власти оперативно расследовать дело о поджоге.