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Поджог дома Шабунина под Киевом: активист пожаловался на ход расследования

Дарья Дурова
Расследования
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Шабунину сожгли дом

Активисту Виталию Шабунину сожгли дом.

Руководитель общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин получил статус потерпевшего в производстве по вероятному поджогу его дома в селе Гнедин под Киевом.

Это произошло 4 августа, более чем неделю спустя после пожара. Об этом активист сообщил на своей странице в Facebook, высказав недовольство ходом расследования.

"Поджогом дома, в котором чудом не погибли родители, занимается Бориспольское районное управление Нацполиции. Представление мной декларации на полдня позже дедлайна занимается департамент стратегических расследований центрального аппарата", – написал активист.

Он добавил, что поджог – особо тяжкое преступление, а несвоевременное представление декларации – административное правонарушение.

"Стратегическое расследование относительно несвоевременного представления декларации уже почти завершено. По поджогу – результаты пока и близко не такие хорошие", – возмутился Шабунин.

Сгоревший дом

Сгоревший дом Facebook / Виталий Шабунин

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ночью 23 июля неизвестные подожгли дом Виталия Шабунина по улице Энтузиастов в селе Гнедин Бориспольского района Киевской области.

  • Мать активиста Татьяна Шабунина рассказала о том, как начался пожар. Она связывает поджог с работой сына.

  • Журналист Юрий Николов предположил, что дом могли поджечь горючей смесью, которую бросили в здание через забор. Он опубликовал новые видео с места ЧП.

  • Президент Украины Владимир Зеленский назвал поджог дома Виталия Шабунина признаком того, что "наше общество так и не может прийти в себя после многочисленных трагедий и социальных потрясений".

  • Представительство Всемирного банка в Украине потребовало от власти оперативно расследовать дело о поджоге.

УкраинаБориспольНовости Киева и Киевской области пожарВиталий Шабунин
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