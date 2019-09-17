Поджог дома Гонтаревой: полиция раскрыла новые подробности

Основная версия пожара в доме экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой – умышленный поджог.

Полиция уже нашла предмет, который, вероятно, вызвал возгорание в доме Гонтаревой. Об этом сообщил спикер Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович в эфире ObozTV.

"Основная версия – поджог. Мы видим по видеокамерам, как человек проник на территорию через забор. Мы даже нашли предмет, похожий на тот, который мог вызвать возгорание… Но пока не разглашаем подробностей, возможно – это он, а возможно – нет. Еще будут проведены соответствующие экспертизы и исследования", – рассказал Жукович.

Представитель Нацполиции заверил, что правоохранительные органы прикладывают все усилия, чтобы расследовать поджог дома Гонтаревой.

"Принимаются все меры по уже открытому уголовному производству, а именно по статье 192 ч. 2 – умышленное повреждение имущества путем поджога", – подчеркнул он.

По словам Жуковича, оперативные сотрудники уже опрашивали возможных свидетелей и единственного охранника территории. Он добавил, что с мая месяца дом использовался как дачный: до сентября там находилось шесть охранников, с начала сентября – только один. Также спикер полиции уточнил, что дом принадлежит семье Гонтаревой.

Жукович сообщил, что на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, сотрудники следственного управления и отдела криминального анализа.

В сети уже появилось видео горящего дома Гонтаревой.

Дом Гонтаревой сгорел Facebook / Полиция Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, дом Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом сгорел в ночь на 17 сентября. По словам экс-главы НБУ, неизвестные перебросили бутылку с зажигательной смесью через забор и дом полностью выгорел.

Ранее, в ночь на 5 сентября, в центре Киева сожгли машину невестки Гонтаревой.

До этого, в августе, Гонтареву сбила машина в Лондоне. У нее диагностировали переломы костей стопы.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!