Журналистке "Радио Свобода" сожгли авто: суд принял решение по заказчику

Прокуратура 11 февраля подписала подозрения заказчику и пособнику поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" во Львове Галины Терещук.

Вероятному заказчику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 424 400 грн, сообщила пресс-секретарь прокурора Львовщины Юлия Шевченко.

Правоохранители подозревают в организации преступления 48-летнего ранее судимого львовянина, известного в криминальном мире по контрабандным схемам и хищении топлива из Львовской железной дороги, передает пресс-служба прокуратуры области.

Следующим звеном совершения преступления вероятно стал 43-летний майор Франковского отдела полиции ГУ ЧП во Львовской области.

Поджог авто журналистки "Радио Свобода"

Подозревается, что он, в сговоре с инициатором, подыскивал исполнителя, подстрекал его к совершению преступления и передавал деньги за выполненную "работу". Ему заочно сообщено о подозрении и объявлено в розыск.

Обоим фигурантам предварительно инкриминируется ч.2 ст.347-1 УК Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста.

По работнику полиции в суд направлено ходатайство о предоставлении разрешения на задержание и доставку его в суд с целью рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное правонарушителям грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января стало известно о задержании подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук. Им оказался студент, гражданин Молдовы.

Авто журналистки подожгли в ночь на 30 января во Львове. Предполагается, что это может быть связано с расследованиями Терещук о местной власти и полиции.

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