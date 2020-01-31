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31 января • обновлено в 23:03
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Дерзкий поджог авто журналистки "Радио Свобода" попал на видео

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В сети появилось видео поджога автомобиля известной львовской журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.

Кадры в пятницу, 31 января, показало упомянутое издание, которое начало собственное расследование инцидента (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На видео видно, как неизвестный мужчина, который прятал лицо, положил на лобовое стекло машины пакеты, поджог их и убежал.

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Поджог авто журналистки "Радио Свобода" попал в кадр

Поджог авто журналистки "Радио Свобода" попал в кадр

По данным журналистов, злоумышленник до сих пор не задержан, также не идентифицирована его личность.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее редакция программы "Схемы" (проект "Радио Свобода") опубликовала заявление, в котором указала, что Терещук писала критические материалы о полиции, поэтому важно, чтобы расследование контролировали из Киева.

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Автор
Ирина Кулинич
Тег
авто
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