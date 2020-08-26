Поджог авто "Схем" заказали, еще два фигуранта объявлены в розыск, – Геращенко

Ольга Липич Расследования 11:16, 26.08.2020 Обновлено: 11:17, 26.08.2020

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что поджог рабочего авто программы "Схемы" – заказное преступление.

На своей странице в Facebook он написал, что следствие установило троих подозреваемых к преступлению – одного из них задержали 26 августа, личности еще двоих установлены, они объявлены в розыск.

"Ещё двое подозреваемых в соучастии в этом преступлении установлены и будут объявлены в розыск. Всем троим будет предъявлено обвинение по статье умышленное уничтожение чужого имущества по статье 194 Криминального кодекса. Все трое, по мнению следствия, являются исполнителями данного дерзкого преступления", – написал Геращенко.

Он добавил, что полиция и прокуратура продолжает поиск заказчиков поджога авто "Схем".

Задержанный житель Луганщины
Facebook МВД

Вместе с тем, глава МВД Арсен Аваков добавил, что во время обысков у первого подозреваемого, были найдены доказательства причастности к преступлению еще троих человек.

"Один из них это житель Луганска, сообщник его это киевлянин, еще двое установлены и объявлены в розыск. Следствие будет идти дальше и мы будем информировать. Нападение на журналистов считаем особым видом преступления, в котором государство должно относиться с особым тщанием", – сказал Аваков на пресс-конференци в Нацбанке в Киеве.

Антон Геращенко / Facebook

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