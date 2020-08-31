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Поджог авто "Схем": полиция опубликовала фото и имена вероятных организаторов

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Расследования
10,5 т.

  • Правоохранители разыскивают двух мужчин, которые могут быть причастны к организации поджога авто программы "Схемы"

  • Юрию Проценко и Дмитрию Ободовскому на следующей неделе изберут меру пресечения

  • По словам начальника полиции Киевщины, заказчиков преступления также устанавливают

Поджог авто 'Схем': полиция опубликовала фото и имена вероятных организаторов

Полиция опубликовала фото и имена предполагаемых организаторов поджога авто "Схем".

Полиция обнародовала фотографии и имена двух мужчин, которых разыскивают по подозрению в организации поджога автомобиля программы журналистских расследований "Схемы".

Соответствующую информацию опубликовал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook. Он заявил, что заказчикам преступления было выгодно "создать напряжение между властью, правоохранителями и журналистами".

"Разыскиваем двух "джентльменов" за организацию поджога автомобиля программы "Схемы" Радио Свободы. Это в дополнение к ранее арестованным Броварским судом. На следующей неделе им изберут меру пресечения. Надеемся на арест. Полностью рассматриваем их деятельность в составе организованной преступной группы", – написал Небытов.

По его словам, правоохранители также устанавливают заказчиков этого преступления.

"И это точно лица, которым было выгодно создать напряжение между властью, правоохранителями и журналистским сообществом путем уничтожения имущества известных в обществе деятелей", – заявил он.

Имена разыскиваемых лиц – Проценко Юрий Владимирович и Ободовский Дмитрий Валерьевич.

Лица, которых разыскивают за поджог авто "Схем".

Лица, которых разыскивают за поджог авто "Схем". Андрей Небытов / Facebook

Лица, которых разыскивают за поджог авто "Схем".

Лица, которых разыскивают за поджог авто "Схем". Андрей Небытов / Facebook

Напомним, 28 августа Броварской городской суд постановил арестовать на два месяца Кирилла Барихашвили, который является одним из подозреваемых в поджоге автомобиля съемочной группы "Схем".

В МВД ранее рассказали, что во время обысков у мужчины обнаружили доказательства причастности к преступлению. У злоумышленника также были еще трое сообщников.

Поджог авто "Схем": полиция опубликовала фото и имена вероятных организаторов

Поджог авто "Схем": полиция опубликовала фото и имена вероятных организаторов Андрей Небытов / Facebook

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