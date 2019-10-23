Подземелье для военных: оккупанты задумали новую подлость в Крыму

В оккупированном Крыму занялись восстановлением подземного хранилища горюче-смазочных материалов для российских военных, которое было построено в 70-х годах.

Замминистра обороны России Дмитрий Булгаков заявил, что его планируют ввести в эксплуатацию 1 декабря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"В составе комплекса работ на объекте выполнены ремонт железобетонных оснований, устройство систем антикоррозийной защиты, обшивка стенок резервуара новым листовым металлом, а также установлены новые системы пожаротушения, насосно-фильтрационное оборудование, заменен технологический трубопровод, оборудована система современной комплексной безопасности", – рассказал он.

Подземное хранилище Пресс-служба Минобороны РФ

По информации Булгакова, общий объем хранилища - более семи железнодорожных эшелонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму рванул грузовик с боеприпасами, оккупанты попытались скрыть ЧП.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram