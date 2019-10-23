Главная Новости
23 октября • обновлено в 10:32
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Подземелье для военных: оккупанты задумали новую подлость в Крыму

737 Читать материал на украинском

В оккупированном Крыму занялись восстановлением подземного хранилища горюче-смазочных материалов для российских военных, которое было построено в 70-х годах.

Замминистра обороны России Дмитрий Булгаков заявил, что его планируют ввести в эксплуатацию 1 декабря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"В составе комплекса работ на объекте выполнены ремонт железобетонных оснований, устройство систем антикоррозийной защиты, обшивка стенок резервуара новым листовым металлом, а также установлены новые системы пожаротушения, насосно-фильтрационное оборудование, заменен технологический трубопровод, оборудована система современной комплексной безопасности", – рассказал он.

Подземное хранилище

Подземное хранилище

Пресс-служба Минобороны РФ

Новости
"Превратится в пустыню": озвучен тревожный прогноз по Крыму

По информации Булгакова, общий объем хранилища - более семи железнодорожных эшелонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму рванул грузовик с боеприпасами, оккупанты попытались скрыть ЧП.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Украина
Тег
Крым
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
4
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Подлость (со ст.-слав. — «подле [внизу, рядом, около]») — негативное нравственное и духовное качество личности, которое включает в себя такие черты характера и поведенческие акты, как подобострастие, нечестность, неискренность, угодничество, которые противоречат истинному отношению характеризуемой личности к человеку, на которого направлены эти поведенческие акты. Подлость может быть охарактеризована как модель поведения, основанная на низменных чувствах, а также низменных мотивах внешне приемлемых и одобряемых действий. Акт злодейства может быть назван подлым, если зло совершается неожиданно или скрытно, а бдительность противной стороны снижена из-за ложных уверений злодея в верности жертве, в доброте, любви и искренности по отношению к ней[1]. При чем тут восстановление хранилища горюче-смазочных материалов?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Восстановление руин, которые после своей жизнедеятельности оставляют свиноxoxлы это несомненно подлость.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel