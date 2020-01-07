Подыгрывают Путину? Штаб ООС сделал заявление о подлости ОБСЕ на Донбассе

Команда СММ ОБСЕ обвинила украинских военнослужащих в нарушениях Минских соглашений на Донбассе.

Как сказано в заявлении пресс-центра штаба ООС, в отчетах мониторинговой миссии от 4 и 6 января было сказано, что ВСУ нарушили условия отвода вооружения, а именно зенитных ракетных комплексов 9К33 "Оса".

"Размещение указанной военной техники не подпадает под действие Минских соглашений по отводу вооружения", – подчеркнули в штабе ООС.

Согласно Минским договоренностям, отводу подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты. Об отводе зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не идет.

"Освещение подобной информации противоречит принципам нейтральности и беспристрастности, которыми руководствуются представители СММ ОБСЕ при предоставлении чувствительной информации оборонного характера", – сказано в заявлении.

ОБСЕ подыграли Путину, иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, накануне в ОБСЕ зафиксировали, что террористы Путина стягивают "Грады" на Донбассе, нарушая линии отвода.

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