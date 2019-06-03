Умер ребенок, которого подстрелили полицейские под Киевом

Мальчик, которого в Переяслав-Хмельницком Киевской области предположительно ранили в голову из пистолета пьяные полицейские, умер в больнице.

Трагедия произошла в понедельник, 3 июня. Об этом сообщает телеканал "Прямой".

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Факты

Как писал OBOZREVATEL, 31 мая во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком ребенок получил внезапное ранение в голову. Подозреваемыми в стрельбе назвали полицейских, которые во внеслужебное время стреляли по банкам.

Позже выяснилось, что они были пьяными. Сперва работники полиции утверждали, что мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, когда гулял у дома вместе с тремя другими детьми.

Позже они признались, что развлекались в нетрезвом состоянии и случайно попали в ребенка. Мальчик был госпитализирован в реанимацию, а во время обысков у подозреваемых дома нашли склад оружия.

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