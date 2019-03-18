Подстрекал военных Крыма: в Украине вынесли приговор представителю Путина

Уполномоченный представитель президента России в так называемом Крымском федеральном округе Олег Белавенцев заочно приговорен украинским судом к 13 годам лишения свободы.

Об этом на странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. Как уточнил он, приговор вынесен Святошинским районным судом города Киева 18 марта.

Белавенцев признан виновным в совершении посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательство к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины.

Олег Белавенцев Кавказ.Реалии

Луценко добавил, что следствие установило: Белавенцев в период февраля-марта 2014 года, находясь на территории Крыма, действовал по предварительному сговору группой лиц с другими представителями власти РФ.

"Он организовывал совершения военнослужащими России во взаимодействии с военными казачьими обществами действий, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, изменения границ ее территории и государственной границы на нарушение порядка, установленного Конституцией, путем ведения агрессивной войны для организации оккупации и последующей аннексии территории полуострова", — сказано в сообщении.

Действия Белавенцева привели к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины. Кроме того, он подстрекал украинских военнослужащих к совершению государственной измены.

"Военные прокуроры с честью поддерживали обвинение в защиту суверенной Украины: Руслан Кравченко, вышедший из Крыма после оккупации, крымский татарин Айдын Худиев и киевлянин Игорь Нимченко", — подытожил генпрокурор.

facebook.com/LlutsenkoYuri

facebook.com/LlutsenkoYuri

facebook.com/LlutsenkoYuri

Напомним, Печерский районный суд разрешил объявить в розыск и задержать Олега Белавенцева еще в 2016 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины. При этом глава российского парламента назвал "аннексией" период нахождения Крыма в составе Украины.

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