|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Подстрекал военных Крыма: в Украине вынесли приговор представителю Путина

1.6тЧитать материал на украинском

Уполномоченный представитель президента России в так называемом Крымском федеральном округе Олег Белавенцев заочно приговорен украинским судом к 13 годам лишения свободы.

Об этом на странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. Как уточнил он, приговор вынесен Святошинским районным судом города Киева 18 марта.

Белавенцев признан виновным в совершении посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательство к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины.

Новости
"Это мог сделать один человек": спикер Госдумы публично сдал Путина за Крым

Олег Белавенцев

Олег Белавенцев

Кавказ.Реалии

Луценко добавил, что следствие установило: Белавенцев в период февраля-марта 2014 года, находясь на территории Крыма, действовал по предварительному сговору группой лиц с другими представителями власти РФ.

"Он организовывал совершения военнослужащими России во взаимодействии с военными казачьими обществами действий, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, изменения границ ее территории и государственной границы на нарушение порядка, установленного Конституцией, путем ведения агрессивной войны для организации оккупации и последующей аннексии территории полуострова", — сказано в сообщении.

Новости
Россию накажут за Крым: суд в Гааге принял решение

Действия Белавенцева привели к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины. Кроме того, он подстрекал украинских военнослужащих к совершению государственной измены.

"Военные прокуроры с честью поддерживали обвинение в защиту суверенной Украины: Руслан Кравченко, вышедший из Крыма после оккупации, крымский татарин Айдын Худиев и киевлянин Игорь Нимченко", — подытожил генпрокурор.

Подстрекал военных Крыма: в Украине вынесли приговор представителю Путина

facebook.com/LlutsenkoYuri

Подстрекал военных Крыма: в Украине вынесли приговор представителю Путина

facebook.com/LlutsenkoYuri

Подстрекал военных Крыма: в Украине вынесли приговор представителю Путина

facebook.com/LlutsenkoYuri

Напомним, Печерский районный суд разрешил объявить в розыск и задержать Олега Белавенцева еще в 2016 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины. При этом глава российского парламента назвал "аннексией" период нахождения Крыма в составе Украины.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Крым
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
6
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Соли ему на хвост, соли!!! И побольше, побольше, шоб другим москалям неповадно было! :-)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения