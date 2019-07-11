Подслушивал известных людей: в Украине разоблачили СБУшника, "торгующего" телефонными разговорами

Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности и военной прокуратурой выявили сотрудника СБУ, который продавал информацию о телефонных разговорах граждан.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко. Как информирует пресс-служба ведомства, подозреваемому объявлено о подозрении.

"Он продавал подробные данные о телефонных звонках с мобильных телефонов граждан, чем нарушил закон "Об информации". А именно – раскрыл тайну телефонных разговоров", – отметила Варченко.

Иллюстрация Smaeel

По ее словам, чтобы не вызывать подозрений, сотрудник спецслужбы подделывал официальные запросы на получение информации о телефонных звонках, которые якобы были необходимы для расследования.

"В перечне его заказов были достаточно известные в Украине личности. Расценки устанавливал разные – от 2,5 до 5 тыс. грн за выписку", – рассказала первый заместитель директора ГБР.

Сотрудник СБУ будет отвечать перед законом по ч.1 ст. 366 ККУ (служебный подлог), ч.2 ст. 28 (преступление, совершенное группой лиц), ч.2 ст.163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер) и ч.2 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Россию сбежал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Он устроил в Москве пресс-конференцию, на которой рассказал, что с 2014 года снабжал Россию секретными данными о ходе АТО.

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