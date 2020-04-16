Подрывник Геращенко и отравитель Михомайдана: кого Украина отдала террористам

В обмен на 19 наших граждан Украина передала в "Л/ДНР" 14 террористов. Среди них оказались те, кто собирался подорвать нынешнего заместителя главы МВД Антона Геращенко.

Также в списке были личности, которые взорвали автомобиль родственницы экс-нардепа Сергея Пашинского, а заодно собирались отравить участников акции протеста под стенами ВР в 2017 году.

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Сожгли машину и хотели отравить

В списке на обмен оказался 59-летний Эльбрус Гогичаев выходец из южной Осетии. Его вместе с напарником, продавцом цветов, Муратом Джимиевым обвиняли в том, что они подожгли машину в Киеве на ул. Коновальца в 2017 году. В этом доме живет супруга нынешнего заместителя главы МВД Антона Геращенко. Сначала даже были слухи, что сожгли авто именно жены Геращенко, но потом оказалось, что оно принадлежало соседке, которая является женой родственника Сергея Пашинского.

Взрыв автомобиля на Коновальца ДТП Киев

Также эта пара пыталась отравить участников акции протеста под стенами Верховной Рады осенью 2017 года. Речь идет о "Михомайдане". Но попытка оказалась неудачной, когда исполнители туда пришли, там никого не оказалось. Парочку задержали, организатором всех покушений оказался Гогичаев.

Рецидивист хотел подорвать авто Геращенко

41-летний Дмитрий Якоб на сайте "Миротворец" значится как пособник террористов. Родом он из Алушты (Крым). Именно Якоб с подельником Святославом Жиренко в январе 2017 года собирались подорвать автомобиль тогда еще народного депутата Антона Геращенко. Сделать это они собирались с помощью пластикового судочка со взрывчаткой.

Антон Геращенко kp.ua

"Оба, находясь на территории оккупированного Крыма, попали в поле зрения российских спецслужб, которые решили использовать их, как расходный материал для реализации своих террористических и диверсионных планов", – заявил тогда Геращенко.

Сам Якоб был неоднократно судим. Сначала в Крыму он взял кредит в банке, но так и не вернул. Далее его судили за грабеж, ему дали 7 лет, и освободился он уже в аннексированном Крыму. И ему дали российское гражданство.

А потом в 2016 году его задержали за рулем автомобиля в состоянии наркотического опьянения. Ему также дали срок в два года.

Инструктор "Сомали"

Андрей Яворчук, террорист, который воевал против Украины с 2014 года. Сначала был охранником "военного коменданта" Алчевска, участвовал в подготовке так называемого "референдума" по выходу из состава Украины Луганской и Донецкой областей. А с 2015 года был инструктором батальона "Сомали". Он готовил и тренировал боевиков. Затем оказался в батальоне "ЛНР" "Брянка-СССР", участвовал в боях возле Марьевки Луганской области.

Яворчук был задержан в 2019 году на админгранице с Крымом. Он возвращался из России.

Уже после обмена Яворчук успел заявить пророссийским СМИ, что счастлив вернуться из плена. "Я гражданин "ЛНР", я счастлив вернуться домой", – сказал он.

Пришел на чужой блок-пост

Терррорист из Донецка Юрий Слатов получил 8 лет и 6 месяцев по статье о "создании террористической группы или террористической организации". Его задержали военные в апреле 2019 года, как члена разведывательной группы. Боевик просто зашел не на тот блок-пост.

В ряды террористов он вступил в 2018 году, был старшим стрелком по кличке "Сват". На суде он уверял, что так поступил из-за безденежья, а на блок-пост ВСУ вышел случайно, заблудился.

Собирался совершить теракт

Виктор Колос, террорист из Луганской области. По данным следствия он собирался совершить теракт в Запорожье. На суде он рассказывал, что согласился работать в "Министерстве госбезопасности ДНР", чтобы получить бесплатное лечение. Пошел на сделку со следствием и получил пять лет в 2019 году.

Передавал информацию об истребителях

Алексей Лазаренко, по данным СБУ, работал в Запорожье на предприятии "МиГ ремонт", который входит в концерн "Укроборонпрома". В начале 2014 года он был завербован агентом российских спецслужб. Лазаренко передавал ему секретные материалы, которые касались и истребителей.

Алексей Лазаренко Радио Свобода

Задержали его в июле 2019 года, когда он собирался выехать в РФ. При нем были обнаружены материалы разведывательного характера. Кстати, те, кто его знал, говорят, что были удивлены, когда Лазаренко вдруг стал приходить на работу с дорогими наушниками и начал пить дорогой кофе.

Пошел за хлебом, принес взрывчатку

Житель Марьинки Александр Ларкин был осужден по нескольким статьям. В том числе по статье террористический акт. На суде он заявил, что на неподконтрольную территорию пошел за хлебом. Там встретил знакомого, с которым раньше работал на шахте. Тот передал ему пакет с мукой и солью, и попросил пронести его на мирную территорию. Однако начался дождь, пакет размок, и там оказалось какое-то серое вещество. На самом деле это была взрывчатка.

Гражданин России, химик Леонид Харитонов, по данным контрразведки СБУ, приехал в Украину для совершения террористического акта на аэродроме в Умани Черкасской области. Его задержали осенью 2019 года.

Трое террористов отказались возвращаться

29-летний террорист "ДНР" Виталий Чигорян попал в плен к бойцам полка "Азов" в ночь на 29-е августа 2019 года. Он был в составе диверсионной группы. Завязался бой, четверо были убиты, а Чигорян попал в плен.

Чегорян во время обмена Радио Свобода

57-летний Олег Васин раньше служил в "ДНР", принимал участие в блокировании в Дружковке украинских военных в начале войны в 2015 году. В 2019 году его задержала СБУ и суд приговорил к 5 годам лишения свободы.

Также стало известно, что трое террористов отказались возвращаться в "ЛНР". Один из них житель Северодонецка Дмитрий Офлидис на сайте Миротворец идет как пособник оккупантов. Также отказались Дмитрий Бижко и Ярослав Бойко.