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14 ноября • обновлено в 11:00
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Подрыв военных ВСУ на Донбассе: появились скандальные данные про ОБСЕ

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕна Донбассе не внесла в своей отчет эпизод с подрывом украинских военнослужащих возле села Новотроицкое.

Происшествие с бойцами ВСУ произошло 12 ноября, однако в отчете СММ этого инцидента нет. При этом наблюдатели сообщили об уменьшении нарушения режима прекращения огня в Донецкой области.

"Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к западу от н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), а также к югу и юго-западу от н. п. Курдюмовка (подконтрольный правительству, 54 км к северу от Донецка)", – сказано в сообщении.

Отчет СММ ОБСЕ

Отчет СММ ОБСЕ

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 ноября двое украинских военнослужащих подорвались в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. Одним из раненных является командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, полковник Евгений Коростелев.

Оба военных были госпитализированы с тяжелыми ранениями. Одному оторвало стопу и перебило голень, у второго – открытый перелом коленного сустава и множественные огнестрельные осколочные ранения ноги.

Позже представитель Минобороны Виталий Саранцев для "Громадського" сообщил, что раненых бойцов доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона в Харькове.

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"Состояние их стабильно тяжелое. Сейчас проводят медицинское обследование каждого. Будут оказывать необходимую медицинскую помощь", – отметил он.

Также в сети было опубликовано фото тяжелого ранения бойца 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, который подорвался на взрывном устройстве на Донбассе.

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс ОБСЕ
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
И чего они должны были написать? Что эти олухи на своих же минах подорвались?
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hunt andres
hunt andres
Бытовуха с небоевыми травмами в поисках всушниками алкахи не входит в мониторинговую миссию ОБСЕ.
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