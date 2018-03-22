Подрыв Верховной Рады: Савченко планировала стать смертницей. Видеофакт

Внефракционный нардеп Надежда Савченко планировала сама стать жертвой своего же теракта в Верховной Раде.
Об этом свидетельствуют видеозапись ее разговоров с арестованным ранее переговорщиком Владимиром Рубаном и двумя военными, которые под прикрытием "помогали" ей разрабатывать план свержения власти.
Так, после того, как она долго объясняла свой план по подрыву здания парламента в день выступления там президента Петр Порошенко, на вопрос, кто же должен взорвать стеклянный купол и бросить гранаты в ложи, Савченко заявила, что она лично это сделает.
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"Кто будет Жанной Д’Арк?" - спрашивает один из военных
"А Жанной Д’Арк и будет", - говорит Савченко.
На уточнения военного, зачем тогда все это, ведь она сразуже умрет от своих же гранат, Савченко отвечает , что "зато будет красивый костер".
"Герои не умирают. Герои должны быть мертвы. Если я там (в российской тюрьме. - Ред.), то…", - сказала нардеп.
На что военный еще раз уточнил, видит ли она себя в этой роли.
"Да. А кто же еще", - сухо сказала Савченко, также добавив, что после ее смерти, ее место может занять сестра Вера.
А Рубан добавил, что у нее "родилась такая мечта".
Как сообщал "Обозреватель", Савченко ожидает психиатрическая экспертиза.
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