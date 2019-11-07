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7 ноября • обновлено в 10:50
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Подрыв Mercedes с бизнесменом в Киеве: всплыли новые подробности

4.1т Читать материал на украинском

Российско-украинский бизнесмен Игорь Сало, который пострадал при подрыве Mercedes в Киеве, был доставлен в отделение политравмы одной из столичных больниц.

Об этом OBOZREVATEL узнал из собственных источников. В результате ЧП 57-летний предприниматель, директор крупной фармацевтической компании, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму живота и грудной клетки (чтобы посмотреть видео с места ЧП, доскролльте до конца).

Водитель Mercedes Сергей Воловик получил минно-взрывную травму, ЗЧМТ, травму живота и был доставлен в то же медучреждение, что и Сало.

Взрыв в Киеве

Взрыв в Киеве

Пресс-служба Нацполиции

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Еще один пассажир, 41-летний сотрудник полиции охраны С. Ерченко, погиб на месте происшествия. Взрывом ему оторвало голову. У погибшего остались жена и сын.

Взрыв в Киеве

Взрыв в Киеве

Игорь Сало

Игорь Сало

Антикор

Как сообщал OBOZREVATEL, на Брест-Литовском шоссе в Киеве вечером в среду, 6 ноября, неизвестный бросил взрывчатку на крышу автомобиля Mersedes АА0070MI.

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Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
криминал убийство Национальная полиция Украины
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