Подрыв авто разведчика в Киеве: найдена связь с убийствами Вороненкова и Осмаева

В попытке подрыва авто украинского разведчика в Киеве найдена связь с убийствами российского политика Игоря Вороненкова и чеченского добровольца АТО Адама Осмаева.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов, отметив, что убийство разведчика в украинской столице готовили российские спецслужбы, направляя в Украину диверсантов, "которых не жалко" в случае их провала или гибели.

"Убийца Игоря Вороненкова был завербован на контрабанде из РФ в Украину, киллер, стрелявший в Адама Осмаева – авантюрист, внештатный агент российских спецслужб, не брезговавший любой работой и даже снимавшийся в телерекламе", – сообщил он, подчеркнув, что российские диверсанты проходят краткосрочную подготовку.

Также Бутусов раскрыл подробности подготовки теракта, в котором планировалось убить офицера спецподразделения Главного управления Минобороны Украины.

"В ходе изучения документов диверсанта и просмотра камер наблюдения, удалось установить, что диверсионная группа состояла из двух человек. У диверсанта документы гражданина Киргизии. Они прибыли в Украину очень банально – купили билеты на прямой поезд "Москва – Одесса", и без всякой конспирации приехали", – рассказал журналист.

Он добавил, что диверсанты и ранее посещали Украину в 2018 году. Им устроила приглашение гражданка Украины, проживающая в Киеве. Благодаря этому они передвигались беспрепятственно.

"Нет никаких сомнений, что эти террористы заброшены в Киев российскими спецслужбами", – акцентировал Бутусов.

Адам Осмаев и Игорь Вороненков

Он подытожил: попытки терактов против командного состава ГУР МО со стороны спецслужб России показывают, что противник пытается сорвать эффективную боевую работу украинской разведки на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве готовили покушение на военного разведчика.

Также опубликованы данные о пострадавшем от взрыва в Киеве.

На видео попал момент взрыва авто разведчика в Киеве.

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