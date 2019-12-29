"Посередине не получится": подруга Путина нагло пригрозила Украине

Глава Совета федерации России Валентина Матвиенко заявила, что у Украины не получится достигнуть серединных договоренностей со страной-агрессором.

Она добавила, что нормализации отношений между странами не будет, если Киев полностью не примет кремлевскую повестку. Фрагмент с угрозами Матвиенко показал в своем видеоблоге украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Валентина Матвиенко

"Новым властям Украины надо определиться. Не получится посередине. И там быть хорошим, и там не получится. Если они осознают опасность всего , что произошло в 2014 году, результаты "государственного переворота", влияние мощнейшее националистических сил на ситуацию в Украине и не предпримут решительных шагов, ожидать дальнейшего улучшения ситуации в Украине не придется. И думаю, что прорыва в российско-украинских отношениях тоже не получится", – заявила глава Совфеда РФ в ультимативной форме.

В свою очередь, Цимбалюк отреагировал на ее слова предупреждением для Украины. Он отметил, что если наша страна пойдет на поводу у оккупантов, то это окончится для нее исчезновением.

"Что там говорил Сергей Викторович (Лавров, глава МИД РФ. – Ред.)? Что, мол, Европа поставила перед Украиной ложный выбор: с Россией или с Украиной. А сейчас Матвиенко тоже говорит, что команде Зеленского нужно определиться: она с защитниками Украины или готова идти на мир. Ну, в смысле на капитуляцию. Тоже или-или. И здесь действительно договориться не получится. Это как раз тот случай, что если ты выбираешь между, то падаешь в пропасть", – предостерег журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Матвиенко заявляла, что страна-агрессор настроена на возвращение к добрососедским отношениям с Украиной. Более того, она призвала Киев начать все "с чистого листа".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!