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Подруга матери - в органах: всплыл скандальный нюанс в деле Зайцевой

1.3тЧитать новость на украинском

Сотрудница правоохранительных органов Ляна Щербина, которая везла обвиняемую Алену Зайцеву на обследование сразу после ДТП в Харькове, хотя являлась старой подругой ее мамы, уволилась с места работы.

Об этом OBOZREVATEL рассказала адвокат родных погибших в ДТП Лариса Матвеева. По ее словам, при допросе в суде Ляна Щербина как свидетель не скрывала этого факта и объясняла это случайным стечением обстоятельств.

"А факт того, что она в полицейский автомобиль посадила маму обвиняемой, хотя она совершеннолетняя и дееспособная, объяснила просто: Зайцева плакала, а мама ее поддерживала. После ДТП Щербина, как и Федирко, уволилась с места работы", - подытожила адвокат.

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АиФ

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании суда потребовали отпустить Зайцеву.

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Персона
Алена Зайцева
Место
Украина
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