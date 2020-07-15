Подросток из Львовщины сбежал на Донбасс, чтобы попасть в ряды ООС: полиция показала смельчака

Несовершеннолетнего со Львовщины задержали на блокпосту в зоне ООС. (donbasssos.org)

В зоне проведения операции Объединенных сил на блокпосту у города Славянск Донецкой области разыскали 17-летнего жителя Пустомытовского района Львовщины.

Парень убежал из дома, чтобы умышленно попасть в состав ООС. Об этом сообщает полиция Львовской области на странице в Facebook.

Отмечается, что с заявлением об исчезновении своего сына, Дениса Лагодича, в полицию 13 июля обратился житель села Грынив Пустомытовского района. По его словам, подросток ушел из дома и после связь с ним была потеряна.

17-летний Денис сбежал из дома, чтобы присоединиться к составу ООС (Facebook Национальная полиция Львовской области)

Копы объявили несовершеннолетнего в розыск, к операции по его поиску привлекли сотрудников ювенальной превенции, участковых офицеров полиции, оперативников и специалистов других служб и подразделений полиции Львовщины. Кроме этого, ориентирование на безвестно пропавшего разослали в территориальные подразделения Нацполиции.

Разыскать парня удалось уже в зоне проведения ООС. Свой поступок он объяснил стремлением присоединиться к военным и "с оружием в руках защищать независимость и территориальную целостность нашего государства".

"Правоохранители посоветовали Денису подождать несколько лет, получить за это время соответствующие знания и навыки, после чего реализовывать свои планы в предусмотренный законом способ", – говорится в сообщении.

Подчеркивается также, что парень здоровый и невредимый, полицейские заверили, что вернут его домой.

Скриншот сообщения (Facebook Национальная полиция Львовской области)

Как сообщал OBOZREVATEL, в последние дни в зоне ООС на Донбассе наблюдается обострение, поддерживаемые РФ войска стягивают технику. Так, в отчете СММ ОБСЕ зафиксировали наличие на оккупированных территориях 11 танков Т-64 и 152 миллиметровую самоходную гаубицу 2С5 "Гиацинт С" русских террористов.