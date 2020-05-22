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23 мая • обновлено в 03:08
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Подросток из автомата расстрелял мужчину на Киевщине. Фото

2.9т
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В Вышгороде Киевской области 16-летний парень из автомата застрелил мужчину, еще один человек пострадал.

Инцидент произошел ночью 22 мая во время конфликта между группой молодых людей, в составе которой было четверо несовершеннолетних, и двумя взрослыми мужчинами, сообщается на сайте полиции области (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Подросток из автомата расстрелял мужчину на Киевщине

aif.ua

По данным правоохранителей, во время драки один из подростков увидел у мужчины в сумке оружие, выхватил его и выстрелил. Еще один парень ударил второго мужчину, отчего тот потерял сознание. Затем нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Придя в себя, пострадавший вызвал полицию.

От огнестрельного ранения 45-летний житель Вышгорода умер на месте.

Правоохранители обнаружили на месте происшествия автомат МКМ-072СБ и патроны, они направлены на экспертизу.

Подросток из автомата расстрелял мужчину на Киевщине

Полиция задержала всех участников происшествия: четверых подростков возрастом 15-17 лет и 19-летнего парня.

Открыто два уголовных производства по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) и части 2 статьи 296 (хулиганство) УК.

16-летнему подростку сообщили о подозрении. Также решается вопрос о подозрении в хулиганстве другим фигурантам преступления.

Подросток из автомата расстрелял мужчину на Киевщине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 15-летний парень открыл стрельбу из окна квартиры. Он произвел 18 выстрелов, транслируя свои действия в прямом эфире.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина
Теги
Национальная полиция Украины убийство
Кияни Криминал

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