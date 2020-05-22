Подросток из автомата расстрелял мужчину на Киевщине. Фото

В Вышгороде Киевской области 16-летний парень из автомата застрелил мужчину, еще один человек пострадал.

Инцидент произошел ночью 22 мая во время конфликта между группой молодых людей, в составе которой было четверо несовершеннолетних, и двумя взрослыми мужчинами, сообщается на сайте полиции области (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

aif.ua

По данным правоохранителей, во время драки один из подростков увидел у мужчины в сумке оружие, выхватил его и выстрелил. Еще один парень ударил второго мужчину, отчего тот потерял сознание. Затем нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Придя в себя, пострадавший вызвал полицию.

От огнестрельного ранения 45-летний житель Вышгорода умер на месте.

Правоохранители обнаружили на месте происшествия автомат МКМ-072СБ и патроны, они направлены на экспертизу.

Полиция задержала всех участников происшествия: четверых подростков возрастом 15-17 лет и 19-летнего парня.

Открыто два уголовных производства по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) и части 2 статьи 296 (хулиганство) УК.

16-летнему подростку сообщили о подозрении. Также решается вопрос о подозрении в хулиганстве другим фигурантам преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 15-летний парень открыл стрельбу из окна квартиры. Он произвел 18 выстрелов, транслируя свои действия в прямом эфире.

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