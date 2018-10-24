Убийство 30-летнего украинца во Франции: появились первые детали

Уроженец Тернопольской области Василий Штанграт, чье тело найдено 2 октября во Франции, погиб насильственной смертью.

Данную информацию в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL подтвердила президент Франко-Украинской ассоциации "АРТ культура и креативность" Любовь Бондарчук, к которой за помощью обратилась семья украинца.

"Фактически благодаря демаршам нашей Ассоциации в полицию и активным поискам с волонтерами погибший и был найден правоохранительными органами Французкой Республики", – рассказала она.

Василий Штанграт

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По словам украинки, она не имеет права разглашать тайну следствия о подробностях случившегося. "Могу сказать только одно - Василий погиб насильственной смертью", – поделилась Бондарчук.

Антикор

На данный момент Ассоциация занимается отправкой тела убитого на родину – в с. Стенка Бучацкого района.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2018 года в Мексике зверски убили 37-летнюю украинку – части ее тела обнаружили в поле неподалеку от города Сан-Педро-Чолуле.