Агент Службы безопасности Украины Олег Сугерей впервые раскрыл подробности ликвидации террориста "ДНР" Гиви (Михаила Толстых).

В интервью журналисту Юрию Бутусову агент отметил, что террорист боялся куда-либо выходить после ликвидации Моторолы, но он любил женщин и ему их привозили (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).

"Дело еще не закрыто, поэтому и не описано публично. Еще идет следствие (ФСБ). Как бы я не уклонялся, они мне объясняют: "Твоя задача - обеспечить прикрытие девушке", с которой я ездил. Гиви после ликвидации Моторолы вообще боялся куда-то выйти, но он любил женщин и ему их привозили. Затем туда проникла девушка - наш агент. Известная блондинка. Я подробностей не знаю, но как-то заложила взрывчатку и утром, когда Гиви пришел на работу, это устройство сработало", – рассказал Сугерей.

Операция по ликвидации террориста планировалась и готовилась два года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Толстых был ликвидирован в своем кабинете утром 8 февраля 2017 года.

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