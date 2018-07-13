Избили из-за туалета: в России в самолете напали на польского дипломата

В России на борту самолета избили польского дипломата. Он совершал перелет из Иркутска в Москву, когда на него напал один из пассажиров.

Об инциденте в своем Twitter сообщил пресс-секретарь МИД Польши Артур Ломпар. По его словам, напавший, вероятно, является психически неуравновешенным.

"11 июля во время служебной поездки был избит польский дипломат, который возвращался из Иркутска в Москву. Виновник, возможно, неуравновешен психические, его задержала полиция. Дипломату оказана медицинская помощь и он уже вернулся в Польшу", ― рассказал пресс-секретарь.

Как сообщили собственные источники "Интерфакс" в медслужбе аэропорта "Шереметьево", конфликт между пассажирами произошел на бытовой почве.

"Во время полета один из пассажиров ― россиянин ― вел себя буйно на борту лайнера. Посетив туалет, без видимых причин он набросился с кулаками на стоявшего ближе всех в очереди в санузел потерпевшего и нанес ему множественные удары. По предварительным данным хулигану не понравилось, что стоявшие в очереди пассажиры торопили его и давали понять, что также хотят воспользоваться туалетом", ― рассказал детали источник.

2) Poszkodowanemu została udzieloną natychmiastowa, niezbędna pomoc zarówno ze strony polskiego urzędu konsularnego w Moskwie, jak i centrali MSZ. Incydent został zgłoszony na policji. Dyplomata przeszedł niezbędne badania lekarskie i powrócił do Polski — Artur Lompart (@LompartA) 12 июля 2018 г.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве между министром и народным депутатом произошла потасовка. Сначала они просто ругались, затем ссора переросла в небольшую драку.