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Избили из-за туалета: в России в самолете напали на польского дипломата

1.7тЧитать новость на украинском

В России на борту самолета избили польского дипломата. Он совершал перелет из Иркутска в Москву, когда на него напал один из пассажиров.

Об инциденте в своем Twitter сообщил пресс-секретарь МИД Польши Артур Ломпар. По его словам, напавший, вероятно, является психически неуравновешенным.

"11 июля во время служебной поездки был избит польский дипломат, который возвращался из Иркутска в Москву. Виновник, возможно, неуравновешен психические, его задержала полиция. Дипломату оказана медицинская помощь и он уже вернулся в Польшу", ― рассказал пресс-секретарь.

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Как сообщили собственные источники "Интерфакс" в медслужбе аэропорта "Шереметьево", конфликт между пассажирами произошел на бытовой почве.

"Во время полета один из пассажиров ― россиянин ― вел себя буйно на борту лайнера. Посетив туалет, без видимых причин он набросился с кулаками на стоявшего ближе всех в очереди в санузел потерпевшего и нанес ему множественные удары. По предварительным данным хулигану не понравилось, что стоявшие в очереди пассажиры торопили его и давали понять, что также хотят воспользоваться туалетом", ― рассказал детали источник.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве между министром и народным депутатом произошла потасовка. Сначала они просто ругались, затем ссора переросла в небольшую драку.

Место
Россия
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