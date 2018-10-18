Подковерные игры: что мешает ''зачистить'' украинские города от рекламы

Тотальная "рекламизация" улиц и трасс - одно из позорных отличий украинских городов от европейских. Практически на каждом шагу больших и малых "мегаполисов" можно увидеть огромные и назойливые борды "купи-продай". Такое засилье рекламы не только уродует облик городов, но и нередко отвлекает водителей, увеличивая страшную статистику ДТП.

Подробнее о проблеме наружной рекламы в Украине - в публикации OBOZREVATEL.

Билборды смерти?

Несколько лет назад правительственный комитет по вопросам развития инфраструктуры и экологической политики пытался "протолкнуть" законопроект, запрещающий "наружку" вдоль дорог. Согласно опросам тогда еще ГАИ, 82% водителей признали, что наружная реклама отвлекает их от управления автомобилем.

Гугл. Карты

Также был зарегистрирован законопроект, предлагающий переместить рекламные борды на расстояние 100 м для загородных дорог и 200 метров – для дорог международного значения (сейчас рекламные конструкции находятся в пяти метрах от проезжей части).

В пояснительной записке авторы ссылались на нормы Европейского соглашения о международных автомагистралях, к которому УССР присоединилась в 1982 году, запрещающие рекламные щиты вдоль международных трасс. Также авторы ссылались на Конвенцию о дорожном движении и Конвенцию о дорожных знаках и сигналах 1968 г. (запрещают установку плакатов и афиш, которые могут ослепить или отвлечь внимание водителей).

Впрочем, ни один из законопроектов не был принят: первый отозвали, второй не утвердили.

Гугл. Карты

Глава общественной организации Vision Zero Виктор Загреба убежден, что реклама может мешать водителям, если перекрывает обзор. "Это происходит, если ситилайт расположен в зоне так называемого треугольника видимости, особенно на перекрестках и примыкающих улицах", - рассказал он.

Что касается содержания рекламы, то, по мнению эксперта, существует много факторов, которые отвлекают водителя гораздо больше. "Это может быть мобильный телефон, переключение радиоприемника в авто, разговор с пассажирами", - рассказал Загреба.

Хаос вдоль трасс

Глава Ассоциации операторов наружной рекламы Украины Оксана Полищук рассказала OBOZREVATEL, что ситуация с рекламой вдоль трасс – критическая.

"Начиная с 2012 года право выдачи разрешений на установку рекламных конструкций за пределами населенных пунктов передано областным государственным администрациям. Но не все ОГА создали рабочий орган и не все имеют действующие порядки, по которым будут выдавать разрешения на размещение рекламы", - рассказала эксперт.

По словам Полищук, большинство облгосадминистраций сегодня не имеют учета рекламных носителей.

"Они не понимают, что у них размещено и кем, есть ли разрешения на конструкции или нет. Размещение рекламы за пределами населенных пунктов с 2012 года находится в плачевной ситуации", - отметила она.

Добавим, что демонтажем рекламы за пределами населенных пунктов занимается Госагентство автомобильных дорог Украины.

Свои правила

Несколько лучше ситуация в городах. Лидером в "умной" зачистке рекламы является Киев. Здесь был достигнут консенсус между бизнесом, властями и общественностью. В итоге операторы в нынешнем году добровольно начали не только убирать "наружку" с городских улиц, но и обновлять парк современными конструкциями - своего рода вложение в благоустройство и эстетический вид столицы. Пример - остановки.

На сегодняшний день ряд центральных улиц Киева на 50-60 % уже очистили от ситилайтов, скроллов, билбордов. До конца весны 2019-го в городе из 10-12 тыс. рекламных конструкций останется не более 4,4 тыс.

Площадь Победы "до" и "после"

Ж/д вокзал

В других городах также решается вопрос с наружной рекламой, правда не так цивильно, как в столице.

"К примеру Днепр. С начала нынешнего года местные власти начали принимать схемы размещения рекламных конструкций и принимают их без соблюдения регуляторной процедуры", - рассказала Оксана Полищук.

По ее словам, операторы рекламы, которые работают в правовом поле, получают предписание на демонтаж, в то время как неизвестные фирмы - "зеленый свет" на установку рекламы.

Днепр 24

В Мелитополе (Запорожская область) операторы оспорили в суде правила размещения рекламных конструкций, которые были приняты с нарушением законодательства.

"После этого власти Мелитополя решил аннулировать все разрешения, которые были приняты на основании этих правил и демонтировать конструкции. Это касалось тех операторов, которые подавали иск в суд. Тем, кто не участвовал в иске, разрешения остались действительными", - уточнила Полищук.

Белая Церковь (Киевская область). По словам Полищук, местные власти не продлевают операторам разрешения, ссылаясь на то, что не знают, как в городе будет размещаться наружная реклама. В некоторых случаях разрешения выдают на срок от нескольких месяцев до года.

"Идентичная ситуация в Житомире. В городе операторам продлевают разрешение на шесть месяцев. По истечению этого срока предприниматель вновь должен приходить к чиновнику. По сути продление или не продление разрешений, а также их срок, происходит в ручном управлении и зависит от воли того или иного чиновника", - рассказала OBOZREVATEL эксперт.

Александрия (Кировоградская обл.) Этот город может быть примером использования админресурса в личных интересах. По словам главы Ассоциации, мэру города не понравилась реклама, размещенная на носителях, так как она шла вразрез с его политической силой. В итоге исполнительный комитет принял решение аннулировать разрешения оператору рекламы, а конструкции передать в собственность города. Конфликт решается в суде.

Черкассы. Это первый украинский город, который принял схему размещения наружной рекламы на всей своей территории. Как рассказала Полищук, схему приняли все операторы за исключением одного, который до сегодняшнего дня не выполнил требования и размещается на тех улицах, откуда другие операторы уже давно убрали свои рекламоносители.

В то же время, по ее словам, власти не принимают мер дабы заставить оператора выполнить требования. "Таким образом получаем преимущества одного субъекта над другим, а также пример бездеятельности местных властей", - резюмировала глава Ассоциации.

Камень преткновения - законодательство

Чтобы навести порядок в сфере наружной рекламы, необходимо менять законодательство, уверена Оксана Полищук.

"Существует коллизия между законом "О рекламе", законом "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" и Типовыми правилами размещения наружной рекламы, утвержденных Кабмином. Существует и бессчетное число норм и правил, утвержденных в то время, когда единым рекламным носителем был щит. Все эти документы создают условия для ручного управления" - рассказала она.

Так, по словам главы Ассоциации, в 16-й статье закона "О рекламе" отсутствуют основные нормы, каким образом должна размещаться наружная реклама. Нет и перечня документов, которые необходимо подать распространителю. Также нет четких оснований для отказа в выдаче разрешений.

"Как результат – каждый город начинает прописывать собственный порядок. В итоге в одном населенном пункте необходимо для получения разрешения подать три документа, а в другом – 10", - рассказала Полищук.

P.S.: Пока вопрос с законодательством не будет решен, в сфере наружной рекламы и дальше будут продолжаться подковерные игры с нулевым результатом.