Подполковнику СБУ грозит до 10 лет тюрьмы за "слив" телефонных разговоров

Подполковника Службы безопасности Украины будут судить за нарушение тайны телефонных разговоров.

Как сказано на сайте Офиса генпрокурора, с целью личного обогащения сотрудник одного из региональных отделений неоднократно шел на такое нарушение.

"В частности, на основании поддельных официальных документов, с использованием служебного положения, он незаконно получал информацию о телефонных соединениях и разговорах абонентов мобильной связи, которую в дальнейшем передал посторонним лицам, получив за это 25 тысяч гривен взятки", – сказано в сообщении.

Прокуроры уже направили обвинительный акт в суд. Подполковнику грозит лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как писал OBOZREVATEL, ранее СБУ заявила о раскрытии механизма растраты более 100 миллионов гривен бюджетных средств бывшим руководством Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.