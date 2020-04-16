Подозревают в расстреле Майдана: экс-бойца "Омеги" отпустили из зала суда

Суд изменил меру пресечения бывшему бойцу спецподразделения Внутренних войск МВД "Омега" Владимиру Косенко, подозреваемому в убийстве и ранении участников Революции Достоинства.

Его отпустили под личное обязательство, сообщила на своей странице в Facebook адвокат Евгения Закревская.

facebook.com/hrom.sektor.euromaidan

Таким образом суд отказал в ходатайстве прокурора о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Она уточнила, что Косенко обязали выполнять процессуальные обязательства, воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми, а также уведомлять об изменении места жительства и работы. Надевать электронный браслет ему не будут.

Адвокат напомнила, что экс-бойца "Омеги" подозревают в убийстве Олега Ушневича и ранении Виталия Гукова. Оба были участниками Революции Достоинства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимира Косенко в феврале отправили под домашний арест и обязали носить электронный браслет. Государственное бюро расследований задержало его 18 февраля.