Подозревают в расстреле Майдана: экс-бойца "Омеги" отпустили из зала суда

Суд изменил меру пресечения бывшему бойцу спецподразделения Внутренних войск МВД "Омега" Владимиру Косенко, подозреваемому в убийстве и ранении участников Революции Достоинства.
Его отпустили под личное обязательство, сообщила на своей странице в Facebook адвокат Евгения Закревская.
facebook.com/hrom.sektor.euromaidan
Таким образом суд отказал в ходатайстве прокурора о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Она уточнила, что Косенко обязали выполнять процессуальные обязательства, воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми, а также уведомлять об изменении места жительства и работы. Надевать электронный браслет ему не будут.
Адвокат напомнила, что экс-бойца "Омеги" подозревают в убийстве Олега Ушневича и ранении Виталия Гукова. Оба были участниками Революции Достоинства.
Как сообщал OBOZREVATEL, Владимира Косенко в феврале отправили под домашний арест и обязали носить электронный браслет. Государственное бюро расследований задержало его 18 февраля.
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