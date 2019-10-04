Подозревают в хищении более 80 млн грн: суд отпустил скандального застройщика Микитася

Скандального киевского застройщика, бывшего народного депутата Максима Микитася, которого подозревают в завладении имуществом Национальной гвардии, отпустили под залог 5,5 млн гривень.

Соответствующее решение в пятницу, 4 октября, вынес Высший антикоррупционный суд, сообщает LIGA.net.

Отмечается, что залог Микитась сможет внести в течение трех дней. Ему придется носить электронный браслет. Экс-нардепа также обязали сдать загранпаспорта.

Суд отпустил Микитася LIGA.net

При этом, на судебном заседании Специализированная антикоррупционная прокуратура настаивала на аресте подозреваемого с альтернативой внесения 300 млн грн залога, однако суд не удовлетворил требование.

Напомним, 2 октября НАБУ под процессуальным руководством САП сообщило экс-нардепу о подозрении в организации завладения чужим имуществом.

Следствие установило, что Микитась использовал подконтрольные ему строительные компании и, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Национальной гвардии Украины.

Разница между стоимостью квартир, которые должна была получить Нацгвардия и теми, которые "продвинул" Микитась, составила 81,6 млн гривень.

Суд отпустил скандального застройщика Микитася abcnews.com.ua

В мае 2019 года о подозрении в совершении указанного преступления было сообщено экс-командующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщика и оценщику. В июле круг подозреваемых пополнилось исполнительным директором упомянутой компании. Расследование указанных фактов детективы НАБУ ведут еще с декабря 2017 года.

Как писал OBOZREVATEL, в августе Госбюро расследований Украины открыло уголовное производство из-за незаконного строительства на земле, принадлежащей КПИ. Один из подозреваемых – скандальный застройщик Максим Микитась.

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