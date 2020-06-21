Подозреваемым в резне на Житомирщине оказался шурин поселкового головы, – СМИ

Антон Малиновский Расследования 18:06, 21.06.2020 Обновлено: 18:06, 21.06.2020

Жители поселка Иршанск, что на Житомирщине, рассказали, что резню в местном кафе устроил якобы Виктор Фарионов – брат жены местного поселкового головы.

Об этом сообщает "Житомир. info", ссылаясь на слова очевидцев преступления. По их словам, Фарионов – родной брат супруги (шурин) Анатолия Рака, который является главой поселкового совета Иршанска.

Также местные жители рассказали, что в кафе накануне поножовщины танцевали люди и кто-то случайно толкнул Фарионова – из-за этого якобы и начался конфликт.

"В кафе танцевали и случайно его задели и он начал резать всех, кого видел", – рассказал читатель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Иршанск Хорошевского района на Житомирщине 21 июня в местном кафе произошла поножовщина, в результате которой погиб один человек, ножевые ранения получили еще восемь. Нападавший сбежал, сейчас его ищет полиция.

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