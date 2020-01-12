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12 января • обновлено в 21:55
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Подозреваемый в убийстве Окуевой связан с Зеленским? Вскрылась возможная связь

10.4т
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Задержанный по подозрению в убийстве Амины Окуевой Игорь Редькин может быть связан общим бизнесом с ближайшим партнером президента Владимира Зеленского Юрием Аристовым (народный депутат от "Слуги народа").

Как стало известно OBOZREVATEL из публичных реестров, до апреля 2019-го Игорь Васильевич Редькин являлся одним из собственников компании "Голден-Фиш". Тогда ее директором являлась Марина Аристова, а действующий собственник компании – Юрий Аристов. Компания, согласно реестру Youcontrol, может заниматься доставкой пищи, продажей напитков и табачных изделий.

Зажержанный Редькине

Зажержанный Редькине

Facebook Арсена Авакова

Подозреваемый в убийстве Окуевой связан с Зеленским? Вскрылась возможная связь

Youcontrol

Аристову принадлежит бизнес, который специализируется на импорте живых морепродуктов и охлажденной рыбы премиум класса, также в группу входит сеть ресторанов "Fish house" и "Oysters Cava Bar".

Что интересно, до прошлого года Аристов вместе с супругой помощника президента и самой первой леди владели компанией "Норин Фиш". Так, среди уже бывших собственников компании: Юрий Аристов, Елена Зеленская и Лариса Шефир.

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Таким образом, Игорь Вячеславович Редькин имел общий бизнес с партнером Зеленского Юрием Аристовым.

Подозреваемый в убийстве Окуевой связан с Зеленским? Вскрылась возможная связь

Глава Нацполиции Игорь Клименк рассказал, что всего в состав преступной группировки, причастной к убийству Окуевой, входило семь человек. Часть из них задержали еще в сентябре.

Тем временем в прокуратуре Киевской области сказали, что на счету преступников еще два заказные убийства, совершенные в сентябре 2016 и в январе 2019 года, которые раскрыты. Сейчас проводятся мероприятия по задержанию всех участников преступной группировки и установлению заказчиков. Вероятно, речь идет об убийстве рекламного директора Метрополитена и главы компании "Caparol". В постановлении суда говорится, что организатор преступной группировки – Редькин И.В.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Убийство Амины Окуевой
Место
Украина
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Комментарии
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
НИЩИЙ БОМЖ С ПАКЕТИКОМ ЯВНО БРАТ ЗЕЛЕНСКОГО!))))))))))))))
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
шо за Отхуева?
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васильевич василий
васильевич василий
Да Сумасшедшая страна . Интересно сколько еще протянет
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