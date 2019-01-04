Подозреваемый в убийстве госохранника сменил внешность, чтобы сбежать — прокуратура. Фото до и после

Боксер Петр Очеретяный, подозреваемый в убийстве сотрудника госохраны в Киеве, пытался скрыться от следствия.

Об этом, как передает УНН, рассказал прокурор Киевской городской прокуратуры №6 Ярослав Мрачко. Так, сразу после совершения преступления Очеретяный якобы сказал жене, что ему нужно уехать, и выключил телефон.

"С самого начала подозреваемый начал скрываться. После совершения преступления он сразу пришел домой и сообщил жене, что ему надо уехать, тот же вечер изменил внешность, выключил мобильный телефон", — утверждает Мрачко.

По его мнению, подозреваемый пришел в полицию после того, как "понял, что загнан в угол".

"Как вы сами видели на видео, он был похож на человека кавказской внешности, однако сейчас он на него не похож. Пожалуй, это делалось с какой-то целью", — заявил прокурор.

Подозреваемый, зафиксированный камерой видеонаблюдения Информатор

Подозреваемый, зафиксированный камерой видеонаблюдения Информатор

Петр Очеретяный в зале суда

Также он добавил, что Василий Хмелюк, жертва инцидента, скончался, по предварительной информации, от кровоизлияния в мозг и внутренней черепно-мозговой травмы.

"Судебно-медицинской экспертизы еще нет. Предварительная причина смерти — кровоизлияние в мозг и внутренняя черепно-мозговая травма", — проинформировал он.

Петр Очеретяный Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 января на территории ЖК "Французский квартал" мужчина убил своего оппонента одним ударом в голову.

По словам очевидцев, к молодому человеку, выгуливающего собаку, подъехали на авто. Водитель вышел из машины и после диалога получил удар кулаком, от которого и скончался на месте.

Погибшим в ходе перепалки оказался военнослужащий Управления государственной охраны.

Момент его жестокого убийства в центре Киева попал на видео.