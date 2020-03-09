Подозреваемый в убийстве Гандзюк Левин пошел на новую уловку: что решил суд

Апелляционный суд в Болгария перенес рассмотрение жалобы подозреваемого в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина (Москаленко) на решение суда первой инстанции об его экстрадиции в Украину.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Виктор Трепак в комментарии ZN.UA. 9 марта заседание не состоялось. Следующая дата рассмотрения – 11 марта.

"Причина в том, что Левин отказался от своего болгарского адвоката. Думаю, цель – затянуть рассмотрение вопроса об экстрадиции. Но апелляционный суд решил перенести рассмотрение только на два дня и предоставить Левину государственного, бесплатного защитника. Мы делаем все для того, чтобы как можно скорее вернуть Левина в Украину. Он – очень важное недостающее звено, позволяющее замкнуть цепь заказчиков и исполнителей", – сказал Трепак.

Подозреваемый в убийстве Гандзюк Левин затягивает экстрадицию

Напомним, в конце января он был задержан в болгарском Бургасе .Суд в Болгарии разрешил экстрадицию Левина 22 февраля и распорядился передать его Украине.

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