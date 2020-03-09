Подозреваемый в убийстве Гандзюк Левин пошел на новую уловку: что решил суд

Апелляционный суд в Болгария перенес рассмотрение жалобы подозреваемого в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина (Москаленко) на решение суда первой инстанции об его экстрадиции в Украину.
Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Виктор Трепак в комментарии ZN.UA. 9 марта заседание не состоялось. Следующая дата рассмотрения – 11 марта.
"Причина в том, что Левин отказался от своего болгарского адвоката. Думаю, цель – затянуть рассмотрение вопроса об экстрадиции. Но апелляционный суд решил перенести рассмотрение только на два дня и предоставить Левину государственного, бесплатного защитника. Мы делаем все для того, чтобы как можно скорее вернуть Левина в Украину. Он – очень важное недостающее звено, позволяющее замкнуть цепь заказчиков и исполнителей", – сказал Трепак.
Подозреваемый в убийстве Гандзюк Левин затягивает экстрадицию
Напомним, в конце января он был задержан в болгарском Бургасе .Суд в Болгарии разрешил экстрадицию Левина 22 февраля и распорядился передать его Украине.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Левина задержали в Болгарии 24 января. Информацию подтвердили в Офисе генпрокурора и в СБУ. Перед этим он изменил внешность.
4 декабря 2018 года правоохранители заочно сообщили Левину о подозрении в причастности к убийству.
В результате он выехал из Украины в Доминиканскую Республику. 20 мая 2019 года он был заочно арестован.
Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября умерла в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
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