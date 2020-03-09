Главная Новости
9 марта • обновлено в 23:58
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Подозреваемый в убийстве Гандзюк Левин пошел на новую уловку: что решил суд

837
Читать материал на украинском

Апелляционный суд в Болгария перенес рассмотрение жалобы подозреваемого в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина (Москаленко) на решение суда первой инстанции об его экстрадиции в Украину.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Виктор Трепак в комментарии ZN.UA. 9 марта заседание не состоялось. Следующая дата рассмотрения – 11 марта.

"Причина в том, что Левин отказался от своего болгарского адвоката. Думаю, цель затянуть рассмотрение вопроса об экстрадиции. Но апелляционный суд решил перенести рассмотрение только на два дня и предоставить Левину государственного, бесплатного защитника. Мы делаем все для того, чтобы как можно скорее вернуть Левина в Украину. Он очень важное недостающее звено, позволяющее замкнуть цепь заказчиков и исполнителей", – сказал Трепак.

Подозреваемый в убийстве Гандзюк Левин затягивает экстрадицию

Подозреваемый в убийстве Гандзюк Левин затягивает экстрадицию

Напомним, в конце января он был задержан в болгарском Бургасе .Суд в Болгарии разрешил экстрадицию Левина 22 февраля и распорядился передать его Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Ирина Кулинич
Персона
Екатерина Гандзюк
Место
Болгария
Тег
умерла Катя Гандзюк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
8
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги