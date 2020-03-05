Подозреваемый в убийстве одесской школьницы Даши Дробот Кирилл Оленич развлекается в СИЗО и танцует на камеру.

Об этом в Facebook сообщила мать погибшей девочки Кристина Дробот, опубликовав видео из его страницы в Instagram.

"Уже четыре месяца, как моя девочка не с нами, я ещё не могу поверить, что больше не смогу её обнять, поцеловать, встретить со школы. А вот сволочь, которая ее у меня отняла, живёт полной жизнью, веселится, даже находясь в СИЗО", – написала женщина.

Даша Дробот Instagram Даши Дробот

Как писал OBOZREVATEL, 14-летнюю Дашу Дробот похоронили в начале ноября. Подозреваемый в убийстве учился с ней в одной школе и даже дружил с девочкой несколько лет.

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