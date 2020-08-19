Подозреваемый в рейдерстве экс-АТОшник возглавил организацию Кивы

Бывший командир роты МВД "Восточный корпус" Олег Ширяев, подозреваемый по делу о рейдерстве, стал куратором общественной организации нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы "Патриоты – за жизнь".

Об этом 19 августа на странице в Facebook сообщил сам экс-участник АТО. Он подтвердил, что состоит в команде Кивы, потому что тот "сильный человек и сильный лидер". Ширяев заявил, что уважает политика.

"Я разделяю его точку зрения на все, что происходит в Украине", – написал он. Также Ширяев заявил, что "устал от произвола и хаоса", которые "почувствовал на себе".

"Всем, у кого "зачесалось", всем, кто чувствует за собой "грешки", скажу: будете отвечать в рамках действующего законодательства Украины. За все", – добавил он.

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Напомним:

Олег Ширяев (позывной "Сирко") в 2014-2015 годах был командиром роты особого назначения МВД "Восточный корпус", которая выполняла задачи в зоне АТО. В августе 2015-го уволился из МВД.

Ширяев, как заявляли ранее правоохранители, "обоснованно подозревался" в участии в организации рейдерского нападения на сельхозпредприятие в Занках Змиевского района Харьковской области в 2018 году.

Тогда во время столкновения со стрельбой ранения получили семь человек, включая замначальника местного райотдела милиции. На месте задержали около полсотни человек, 22-м из них впоследствии предъявили подозрение.

Ширяев фигурирует еще в нескольких расследованиях. 13 ноября 2018 года он вышел из СИЗО под залог в 1 млн 4340 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил, что подаст в суд, если журналисты не извинятся за якобы распространение ложной информации о нем и его состоянии.

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