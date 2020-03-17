Подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина (Москаленко) арестовали до 2 апреля без права внесения залога.
Такое решение 17 марта принял Печерский районный суд Киева, передает "Громадське".
Алексей Левин
hromadske.ua
Левина отправили в изолятор временного содержания.
Отмечается, что именно 2 апреля заканчивается срок досудебного следствия, поэтому суд не смог избрать более длительную меру пресечения.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуроров, которые настаивали на содержании под стражей, поскольку есть риск, что подозреваемый может сбежать или оказывать давление на свидетелей.
Адвокат Левина просил отпустить его подзащитного под ночной домашний арест или личное обязательство.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Левина экстрадировали в Украину 16 марта из Болгарии. Его подозревают в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.
Его задержали в Болгарии 24 января. Информацию подтвердили в Офисе генпрокурора и в СБУ. Перед этим он изменил внешность.
Суд в Болгарии разрешил экстрадицию Левина 22 февраля и распорядился передать его Украине.
4 декабря 2018 года правоохранители заочно сообщили Левину о подозрении в причастности к убийству.
В результате он выехал из Украины в Доминиканскую Республику. 20 мая 2019 года был заочно арестован.
Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября умерла в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
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