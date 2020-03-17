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17 марта • обновлено в 20:28
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Подозреваемый по делу Гандзюк Алексей Левин арестован

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Подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина (Москаленко) арестовали до 2 апреля без права внесения залога.

Такое решение 17 марта принял Печерский районный суд Киева, передает "Громадське".

Алексей Левин

Алексей Левин

hromadske.ua

Левина отправили в изолятор временного содержания.

Отмечается, что именно 2 апреля заканчивается срок досудебного следствия, поэтому суд не смог избрать более длительную меру пресечения.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуроров, которые настаивали на содержании под стражей, поскольку есть риск, что подозреваемый может сбежать или оказывать давление на свидетелей.

Адвокат Левина просил отпустить его подзащитного под ночной домашний арест или личное обязательство.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Екатерина Гандзюк
Место
Украина
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