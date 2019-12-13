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13 декабря • обновлено в 11:32
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Подозреваемых в убийстве Шеремета доставили в суд: всплыл скандальный нюанс

5.4т
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Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко, подозреваемых в убийстве Павла Шеремета, доставили в Печерский суд утром 12 декабря.

Там сразу же назначили заседание за 10 минут до его начала, рассказала на своей странице в Facebook волонтер Ирина Горбачева.

"Юлию Кузьменко и Андрея уже доставили в Печерский суд. Заседание назначили за 10 минут до начала! Адвокат знакомится с материалами, у нас есть три часа, чтобы доехать!!! Заседание на 13:00, улица Владимирская, 15! Держись, девочка моя!!!" – написала она.

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Юлия Кузьменко в суде

Юлия Кузьменко в суде

Facebook Ирины Горбачевой

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 12 декабря полиция назвала подозреваемых в организации убийства Павла Шеремета. По их версии, это Андрей Антоненко, вокалист музыкальной группы военно-патриотического направления, военный ССО ВСУ; Юлия Кузьменко, волонтер, завотделения рентгенографии, работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии; волонтер Яна Дугарь.

  • Также правоохранители опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела. Они якобы обсуждали возможность кражи детей волонтерки Маруси Зверобой для дестабилизации ситуации и отвлечения внимания от расследования, а также создания сакральной жертвы.

  • Сама Зверобой заявила, что не верит в правдивость предоставленных доказательств и экспертиз, в том числе записям телефонных разговоров, и намерена защищать Кузьменко.

  • Также следствие указывает, что группа хотела совершить теракты в Киеве. Медик Юлия Кузьменко якобы предлагала с привлечением военных обстрелять столицу из артиллерии.

  • Кто заказчик всего этого – пока неизвестно. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей довести дело до конца.

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персоны
Юлия Кузьменко Андрей Антоненко (Riffmaster)
Место
Украина Киев
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
они агенты Кремля?
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