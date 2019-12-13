Подозреваемых в убийстве Шеремета доставили в суд: всплыл скандальный нюанс

Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко, подозреваемых в убийстве Павла Шеремета, доставили в Печерский суд утром 12 декабря.

Там сразу же назначили заседание за 10 минут до его начала, рассказала на своей странице в Facebook волонтер Ирина Горбачева.

"Юлию Кузьменко и Андрея уже доставили в Печерский суд. Заседание назначили за 10 минут до начала! Адвокат знакомится с материалами, у нас есть три часа, чтобы доехать!!! Заседание на 13:00, улица Владимирская, 15! Держись, девочка моя!!!" – написала она.

Юлия Кузьменко в суде Facebook Ирины Горбачевой

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