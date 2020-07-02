Подозреваемые в изнасиловании в Кагарлыке не проходили полицейскую комиссию, – нардеп

Двое бывших полицейских, подозреваемых в изнасиловании 25-летней девушки в Кагарлыке, не проходили через полицейскую комиссию. Один из них даже не прошел психофизиологическое обследование.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Голоса" Андрей Осадчук в Facebook. По его словам, во время проверки следствие выявило менее 12 обращений граждан о противоправных действиях или бездействии полицейских этого отделения, восемь сообщений о применении силы на линию "102", а также одно досудебное расследование, которое проводит Департамент внутренней безопасности.

Осадчук подчеркнул, что изнасилования можно было бы избежать, если бы руководство отреагировало на предыдущие жалобы граждан.

Депутат констатировал также, что из-за противоправных действий копов начальника Главного управления Нацполиции Киевской области уже привлекли к дисциплинарной ответственности. Ему объявлен строгий выговор.

"Хотя это и не увольнение, которого я требовал, а только строгий выговор, все же уход от оправдательный риторики к нему – это успех. Конечно, руководитель может не знать о преступлении, совершенном подчиненными. Но он должен нести ответственность за то, что под его руководством работал целый участок, в котором никто не помешал пыткам людей", – написал нардеп.

Кроме того, начальникам межрегиональных и областных управлений полиции, а также управлением в Киеве и Севастополе поручено обеспечить надлежащую работу видеокамер в отделениях и архивирования записей из них. Камеры должны работать в фойе и помещениях для допросов.

Вместе с тем руководители территориальных подразделений полиции должны назначить ответственных сотрудников, которые будут следить за тем, чтобы полицейские не удерживали задержанных граждан силой, и чтобы в ночное время в отделениях не было сотрудников, не привлеченных к охране общественного порядка.

"Они должны будут ежесуточно просматривать заявления о правонарушениях и выявлять те, где речь идет о противоправных действиях полицейских", – отметил Осадчук.

Facebook Андрея Осадчука

Facebook Андрея Осадчука

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