Подозреваемую в деле Шеремета отпустили под домашний арест после 7 месяцев в СИЗО
Киевский апелляционный суд отпустил врача Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета, под круглосуточный домашний арест.
Как сообщает "Украинская правда", таким образом суд частично удовлетворил ходатайство защиты, которая просила отменить арест Кузьменко.
Адвокат, среди прочего, обращал внимание, что арест обосновывают тяжестью инкриминируемого преступления, но это противоречит практике Европейского суда по правам человека. Также защита говорила, что Кузьменко не может скрываться на оккупированной территории, как пишет прокуратура, потому в таком случае ее как волонтерку задержат боевики.
Сама врач, выступая в суде, вспомнила о репрессиях времен СССР и сказала, что ее вместе с другими фигурантами дела преследуют для дискредитации волонтерского и ветеранского движения.
В суде также были поручители, готовые взять Кузьменко на поруки. В частности, депутат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь, бывший советский политзаключенный Степан Хмара, военный и экс-нардеп Андрей Тетерук.
Прокурор просил не отменять арест. В то же время, судьи говорили, что риски, на которые ранее ссылались правоохранители (побег, препятствование следствию и т.д.), уже недействительны, потому что расследование завершено.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 года полиция назвала и задержала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), а также волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко. Волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.