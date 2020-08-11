Подозреваемую в деле Шеремета отпустили под домашний арест после 7 месяцев в СИЗО

Киевский апелляционный суд отпустил врача Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета, под круглосуточный домашний арест.

Как сообщает "Украинская правда", таким образом суд частично удовлетворил ходатайство защиты, которая просила отменить арест Кузьменко.

Адвокат, среди прочего, обращал внимание, что арест обосновывают тяжестью инкриминируемого преступления, но это противоречит практике Европейского суда по правам человека. Также защита говорила, что Кузьменко не может скрываться на оккупированной территории, как пишет прокуратура, потому в таком случае ее как волонтерку задержат боевики.

Сама врач, выступая в суде, вспомнила о репрессиях времен СССР и сказала, что ее вместе с другими фигурантами дела преследуют для дискредитации волонтерского и ветеранского движения.

В суде также были поручители, готовые взять Кузьменко на поруки. В частности, депутат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь, бывший советский политзаключенный Степан Хмара, военный и экс-нардеп Андрей Тетерук.

Прокурор просил не отменять арест. В то же время, судьи говорили, что риски, на которые ранее ссылались правоохранители (побег, препятствование следствию и т.д.), уже недействительны, потому что расследование завершено.

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