Подозреваемого в убийстве Гандзюк засекли на футболе: в ГПУ ответили

Фигурант дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский был замечен на футбольном матче в Одессе.

Об этом говорится на странице "Кто заказал Катю Гандзюк?" в соцсети Facebook.

"Знакомьтесь, это - организатор убийства Кати Гандзюк - Игорь Павловский. Он официально обвиняется по делу Гандзюк. Он в Одессе, смотрит игру Динамо и Шахтера. Еще зимой Павловский сидел в СИЗО. Но потом его выпустили под домашний арест с ношением электронного браслета "из-за ужасного состояния здоровья", - отмечается в сообщении.

Игорь Павловский

"Игорю было очень плохо в СИЗО - он не стоял на ногах, постоянно падал и просто умирал. Так нам врали в СБУ. Так нам врали в ГПУ. Так нам врали адвокаты Павловского. Так как "предсмертное состояние здоровья" вы видите на фото. У Игоря на самом деле все хорошо", - добавили активисты.

В свою очередь пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко сообщил УНИАН, что Павловский не нарушил условий меры пресечения, посетив футбольный матч.

Он пояснил, что срок меры пресечения в виде домашнего ареста, избранный Павловскому, истек, а прокуроры не стали подавать ходатайство о продлении действия меры пресечения по состоянию его здоровья.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 мая одного из фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского выпустили из СИЗО под домашний арест.

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