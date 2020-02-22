Бургасский областной суд в Болгарии разрешил экстрадицию Алексея Левина, подозреваемого в причастности к убийству Екатерины Гандзюк, и распорядился передать его компетентным органам Украины.

Об этом сообщило gramofona.com, отметив, что во время слушания Левин и его болгарский адвокат сделали все возможное, чтобы оттянуть экстрадицию. Среди выдвинутых аргументов были якобы плохие условия содержания под стражей в Украине.

Сам Левин выступал категорически против возвращения на Родину и утверждал, что в случае его экстрадиции в Украину его поместят в секретную тюрьму, где к нему будут применены силовые методы.

Поэтому он обещал помогать следствию в Украине на расстоянии, из Болгарии. Кроме того, подозреваемый даже сказал, что согласится пройти детектор лжи для доказательства своей невиновности.

Со своей стороны, прокурор по делу Георгий Чинев заявил, что нет оснований для отсрочки экстрадиции. При этом он упрекнул адвоката Левина, который изначально просил отложить дело, а затем отказался выдавать украинца.

Алексей Левин gramofona.com

Судья Катя Георгиева отклонила доводы защиты как необоснованные. Она отметила, что Левин еще не был осужден, и не знает, будет ли он находиться в тюрьме, чего тот так опасался.

"Нет никаких оснований или доказательств того, что человек будет подвергнут насилию, пыткам, жестокому, бесчеловечному, унижающему достоинство наказанию в Украине или что его права, связанные с уголовным преследованием, в соответствии с требованиями международного права не гарантированы", – говорится в решении Бургасского областного суда.

Как пишет "Украинская правда", источники в Офисе генпрокурора Украины подтвердили, что суд Бургаса разрешил экстрадицию Левина, одновременно подчеркнув, что решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение семи дней.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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