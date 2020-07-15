Подозреваемого в убийстве Гандзюк Мангера оставили под стражей

Подозреваемого в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк – председателя Херсонской облгосадминистрации Владислава Мангера, оставили под стражей до 11 сентября.

Об этом hromadske рассказал прокурор по делу Андрей Синюк. Он уточнил, что Мангер будет находиться в изоляторе временного содержания Службы безопасности.

Накануне, 13 июля, апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов Мангера на содержание под стражей. Защитники утверждали, что подозрение против председателя ОГА является необоснованным, а дело – сфальсифицированным.

Обвинение же утверждает, что Мангер угрожал свидетелям по делу Гандзюк, что обосновывает необходимость изменения меры пресечения на содержание под стражей.

Напомним, расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк продолжили по 29 июля в связи с выяснением ранее неизвестных обстоятельств. 11 июня Мангеру вручили постановление о возобновлении предварительного расследования, а также ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. 19 июня Печерский райсуд Киева арестовал Мангера до 28 июля без права внесения залога.

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