Подозреваемого в убийстве Гандзюк Мангера оставили под стражей
Подозреваемого в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк – председателя Херсонской облгосадминистрации Владислава Мангера, оставили под стражей до 11 сентября.
Об этом hromadske рассказал прокурор по делу Андрей Синюк. Он уточнил, что Мангер будет находиться в изоляторе временного содержания Службы безопасности.
Накануне, 13 июля, апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов Мангера на содержание под стражей. Защитники утверждали, что подозрение против председателя ОГА является необоснованным, а дело – сфальсифицированным.
Обвинение же утверждает, что Мангер угрожал свидетелям по делу Гандзюк, что обосновывает необходимость изменения меры пресечения на содержание под стражей.
Напомним, расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк продолжили по 29 июля в связи с выяснением ранее неизвестных обстоятельств. 11 июня Мангеру вручили постановление о возобновлении предварительного расследования, а также ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. 19 июня Печерский райсуд Киева арестовал Мангера до 28 июля без права внесения залога.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля 2018 в Херсоне Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное производство было зарегистрировано по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
Организатора преступления Алексея Левина задержали в Болгарии 24 января. Информацию подтвердили в Офисе генпрокурора и в СБУ. Перед этим он изменил внешность.
16 марта 2020 Левина был экстрадирован в Украину болгарскими правоохранителями.
Что касается Владислава Мангера, то ему 11 февраля 2019 объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
15 февраля 2019 был внесен залог и подозреваемого голову Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.
27 апреля Офис генерального прокурора Украины и СБУ заявили, что завершили досудебное расследование в громком деле об убийстве Гандзюк.
Конечным заказчиком преступления был назван действующий председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, а организатором убийства – представителя банды "москалей" Алексея Левина.
25 мая стало известно, что Левина оставили под арестом до июля.