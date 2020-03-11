Апелляционный суд в Болгарии не удовлетворил жалобу подозреваемого в убийстве херсонвской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина и подтвердил решение суда первой инстанции об его экстрадиции в Украину.
Об этом сообщает местное издание Gramofona. Заседание, которое переносили из-за отсутствия у фигуранта дела адвоката, состоялось в среду, 11 марта, в городе Бургас.
Сам Левин настаивал, чтобы его не передавали украинской власти. Он утверждал, что если это произойдет, его поместят в секретную тюрьму, где применят "особые" методы.
Подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина экстрадируют в Украину
Gramofona
Подозреваемый заявил, что якобы готов помогать украинским следователям в расследовании преступления, но только из Болгарии.
По словам официального адвоката Левина, решение об экстрадиции является неправильным и незаконным, поскольку запрос на передачу поступил от Генеральной прокуратуры Украины. Сейчас такого органа больше нет (реформировано в Офис генерального прокурора). По мнению адвоката, суд не проверил должным образом законность запрашивающего органа.
Сторона обвинения настояла, что запрос об экстрадиции был сделан компетентным органом, и решение районного суда является правильным. В апелляции согласились с этими доводами.
Напомним, в конце января Левин был задержан в болгарском Бургасе. Суд в Болгарии разрешил экстрадицию Левина 22 февраля и распорядился передать его Украине.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Левина задержали в Болгарии 24 января. Информацию подтвердили в Офисе генпрокурора и в СБУ. Перед этим он изменил внешность.
4 декабря 2018 года правоохранители заочно сообщили Левину о подозрении в причастности к убийству.
В результате он выехал из Украины в Доминиканскую Республику. 20 мая 2019 года он был заочно арестован.
Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября умерла в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
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