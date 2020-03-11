Апелляционный суд в Болгарии не удовлетворил жалобу подозреваемого в убийстве херсонвской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина и подтвердил решение суда первой инстанции об его экстрадиции в Украину.

Об этом сообщает местное издание Gramofona. Заседание, которое переносили из-за отсутствия у фигуранта дела адвоката, состоялось в среду, 11 марта, в городе Бургас.

Сам Левин настаивал, чтобы его не передавали украинской власти. Он утверждал, что если это произойдет, его поместят в секретную тюрьму, где применят "особые" методы.

Подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина экстрадируют в Украину Gramofona

Подозреваемый заявил, что якобы готов помогать украинским следователям в расследовании преступления, но только из Болгарии.

По словам официального адвоката Левина, решение об экстрадиции является неправильным и незаконным, поскольку запрос на передачу поступил от Генеральной прокуратуры Украины. Сейчас такого органа больше нет (реформировано в Офис генерального прокурора). По мнению адвоката, суд не проверил должным образом законность запрашивающего органа.

Сторона обвинения настояла, что запрос об экстрадиции был сделан компетентным органом, и решение районного суда является правильным. В апелляции согласились с этими доводами.

Напомним, в конце января Левин был задержан в болгарском Бургасе. Суд в Болгарии разрешил экстрадицию Левина 22 февраля и распорядился передать его Украине.

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