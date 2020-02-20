Беркутовца, подозреваемого в убийстве, отпустили на свободу: как рушатся дела Майдана

Печерский суд Киева отпустил под домашний арест очередного подозреваемого в расстреле майдановцев. На этот раз им стал экс-боец "Омеги" Владимир Косенко.

Его обвиняют в убийстве Героя Украины Олега Ушневича и ранении Виталия Гукова 20 февраля 2014 года. Как сказал OBOZREVATEL экс-начальник отдела спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, большинству виновных в расстрелах активистов применяют мягкие меры пресечения.

Печерский районный суд столицы обязал омеговца Владимира Косенко носить электронный браслет. Во время суда прокурор Игорь Земсков ходатайствовал о другой мере пресечения – 60 суток содержания под стражей в СИЗО СБУ, так как есть риск, что Косенко сбежит. Однако, суд посчитал иначе.

Адвокат Небесной Сотни Виталий Титыч в комментарии OBOZREVATEL отмечает, что суд рассматривает риски и принимает решение под свою ответственность. Так что, если Косенко попытается сбежать, то за это ответственен будет суд. Кроме того, по словам Титыча, за 6 лет с момента преступления экс-боец "Омеги" мог спокойно спрятать все доказательства и договориться с кем нужно.

"Есть объективные вещи: прошло шесть лет. Этот человек продолжал работать в правоохранительных органах, все что мог – спрятал, с кем мог – договорился. Поэтому необходимость применять к нему более жесткие меры отсутствует", – рассказал Титыч.

Владимир Косенко facebook.com/hrom.sektor.euromaidan

Владимира Косенко подозревают в ранении Виталия Гукова и убийстве Олега Ушневича – общественного активиста и участника Революции Достоинства.

Ушневич родом из Дрогобыча. Но в последние годы работал за границей. Когда в Украине начался Майдан, он вернулся и пошел туда в первые же дни. В ночь с 18 на 19 февраля он прибыл на Майдан с "Львовской сотней". А уже 20-го погиб. В его сердце попали две пули.

Олег Ушневич nebesna.pravda.com.ua

Олега похоронили в городе Сколе, а 21 ноября 2014 года ему посмертно присвоили звание Героя Украины.

Олег Ушневич nebesna.pravda.com.ua

Сергей Горбатюк в комментарии OBOZREVATEL отмечает, что тяжесть преступления не может быть единственной причиной для содержания под стражей, однако, это было бы логичным исходом.

"Вопрос – в рисках. Конечно, одна только тяжесть преступления не может быть единственной причиной для ареста. Хотя, по моему мнению, почему бы нет? Есть такие преступления, по которым человек не может пребывать не под стражей",– поделился Горбатюк.

Также он отмечает, что большинству подозреваемых по "делу Майдана" избирают довольно мягкие меры пресечения, а вот за решетку отправляют довольно мало людей.

"Что касается майдановских дел, то сегодня почти никто из подозреваемых не находится под стражей. Почему-то суд находит аргументы, которые позволяют избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей", – рассказал Горбатюк.

Экс-беркутовцы, которых отпустили под личное обязательство

И действительно, случаи, когда подозреваемым по "делу Майдана" меняли меру пресечения, набирали широкий общественный резонанс. Например, в марте-апреле 2014 года по подозрению в расстреле участников Революции Достоинства задержали экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Дмитрия Садовника. В сентябре 2014 года Садовника отпустили под домашний арест и через месяц он сбежал в Россию.

А недавно, в декабре 2019 года, Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения пяти экс-беркутовцам на личное обязательство – после их отдали в рамках обмена пленными с "Л/ДНР".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Госбюро расследований инициировало законодательные изменения, чтобы привлечь к ответственности виновных лиц по делам Майдана. При этом правоохранители намерены наказать даже тех лиц, что скрываются за границей. Об этом в Facebook заявила и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.

В Генпрокуратуре Украины заявили, что в делах расстрелов на Майдане в 2013-2014 годах признали виновными 59 человек.

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