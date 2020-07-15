Подозреваемого в организации убийства Гандзюк оставили под стражей

Глеб Иванов Расследования 14:28, 15.07.2020

Подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, Алексея Левина, оставили под стражей до 24 августа.

Такое решение принял Киевский апелляционный суд 15 июля, говорится на сайте учреждения. Так, суд удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генпрокурора.

"15 июля 2020 коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 июня 2020 года, которым удовлетворено ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора и продлено в отношении подозреваемого Л. срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 24 августа 2020 включительно", – сказано в сообщении.

Так, по результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты – без удовлетворения.

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