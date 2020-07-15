Подозреваемого в организации убийства Гандзюк оставили под стражей
Подозреваемого в организации убийства Гандзюк Левина оставили под стражей.
Подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, Алексея Левина, оставили под стражей до 24 августа.
Такое решение принял Киевский апелляционный суд 15 июля, говорится на сайте учреждения. Так, суд удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генпрокурора.
"15 июля 2020 коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 июня 2020 года, которым удовлетворено ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора и продлено в отношении подозреваемого Л. срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 24 августа 2020 включительно", – сказано в сообщении.
Так, по результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты – без удовлетворения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Левина задержали в Болгарии 24 января. Информацию подтвердили в Офисе генпрокурора и в СБУ. Перед этим он изменил внешность.
4 декабря 2018 правоохранители заочно сообщили Левину о подозрении в причастности к убийству.
В результате он выехал из Украины в Доминиканскую Республику. 20 мая 2019 он был заочно арестован.
Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.