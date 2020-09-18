Подозреваемого в нападении на Балуха задержали

Кирилл Лютый Расследования 19:42, 18.09.2020 Обновлено: 20:17, 18.09.2020

Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков вечером в пятницу, 18 сентября.

"Подробности в ближайшие часы в заявлении полиции и прокуратуры", – анонсировал он.

Аваков сообщил о задержании подозреваемого в нападении на Балуха.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Расследования

Смотрите также

В Виннице приземлилась тяжелая авиация НАТО. Фото и видео

На Донбассе боец ВСУ получил ранение, войска РФ вновь нарушили тишину

Замужняя нардеп в Раде попалась на интимной переписке с женщиной. Фото

Арахамия заявил, что угроза безвиза с ЕС – слухи, и призвал "не обращать внимания"

Все хасиды покинули границу с Украиной. Фото