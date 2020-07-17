Подозрения Вовку и Ко: в НАБУ опубликовали 45-минутный фильм о "захвате власти" судьями ОАСК

Главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка и еще шестерых судей подозревают в принятии заказных решений и создании преступной организации с целью захвата государственной власти.

Об этом рассказали в фильме Национального антикоррупционного бюро Украины "Злоупотребления в ОАСК: новые эпизоды". Судью Вовка также подозревают в попытке захвата власти в системе судоустройства (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По информации НАБУ, возглавляемый Вовком ОАСК принял решение об отсутствии коалиции в Верховной раде в 2019 году. Оно дало возможность распустить парламент для мести действующей на то время власти.

В фильме рассказали, что глава ОАСК и его заместитель Аблов придумали план, согласно которому постороннее лицо подало иск о запрете широкому кругу госслужащих выезжать за границу после проведения выборов президента в 2019 году.

Таким образом Вовк хотел продемонстрировать свою власть, а также запугать и отомстить экс-чиновникам. Предполагалось ввести запрет на выезд госслужащих к рассмотрению дела по существу.

Кроме того, главу ОАСК подозревают в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия.

В фильме НАБУ обнародованы телефонные разговоры Вовка с разными людьми. В частности с одним из судей он обсуждал свое возможное участие во внеочередных выборах в Совет ОАСК.

Судья: "Паша, что будем делать, как власть захватывать?"

Вовк: "Главное ее не потерять, Игорь".

...

Судья: "А я за судебную говорил. Нах*й ему и законодательная. Я за любое беззаконие в судебной ветви власти".

Вовк: "Законопроекты делай. Надо навязывать повестку дня".

Также Вовка подозревают во вмешательстве в работу Конституционного суда Украины, Центральной избирательной комиссии, Национального агенства по противодействию коррупции, а также Верховного суда.

"Детективы НАБУ осуществляют следственные действия по месту работы и жительства как судей ОАСК, так и других участников преступной схемы. Приведенные аудиозаписи является лишь частью большого массива информации", - указали в НАБУ.

Также в бюро отметили, что в деле фигурируют должностные лица судебной ветви власти, Высшего совета правосудия, Государственной судебной администрации, народные депутаты Украины, руководители центральных органов государственной власти и других правоохранительных органов.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАБУ в пятницу, 17 июля, объявило подозрение главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.