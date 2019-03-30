Подожгли специально? Всплыл скандальный нюанс об "армейским" заводе под Киевом

Накануне масштабного пожара на заводе "Темп-2000" в пгт Ворзель под Киевом компания заключила крупный контракт с Министерством обороны Украины на поставку армейского обмундирования.

Как сказано в сюжете ТСН, директор предприятия Юрий Евтушенко в случайность пожара не верит, предполагая, что причиной может быть поджег (чтобы посмотреть видео, поскролльте страницу вниз).

"Загорелось там, где не могло загореться вообще. Загорелось перекрытие между первым и вторым этажами. На втором этаже химии не было, там был швейный цех, пустой. Проводка не могла", — прокомментировал ЧП он.

Работники завода рассказали, что огонь вспыхнул под вечер, когда на территории оставалось несколько сотрудников. Сначала повалил дым, потом появился запах плавленного пластика.

Через некоторое время огонь охватил сразу несколько помещений "Темп-2000" и мог перекинуться на хлебозавод, расположенный рядом.

Потушить пожар, который начался 29 марта, удалось только утром следующего дня. По сообщению ГосЧС, площадь пожара составила 1 тыс. 500 м.кв.

Пожар на "Темп-2000" Соцсети

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Юрий Евтушенко уточнил, что его компания работает не только на экспорт в другие страны. С началом войны на Донбассе фирма стала главным поставщиком обмундирования для украинского войска.

Последнюю сделку директор заключил в начале марта. "Темп-2000" должен был поставить Минобороны 20 тысяч бронежилетов, такое же количество шлемов и почти 30 тысяч чехлов. Общая стоимость сделки — треть миллиарда гривен.

В этих торгах "Темп-3000" был единственной компанией, которая сформировала предложение.

Директор предприятия отмечает, что основное оборудование уцелело, поэтому тендер, за который уже волнуются в Минобороны, они должны выполнить вовремя.

Пожар на "Темп-2000" ТСН

Напомним, пожар по ул. Курортная, 15а в пгт Ворзель разгорелся около 20:05. В результате ЧП пострадал 1 человек, его госпитализировали. К тушению были привлечены 35 человек личного состава и 7 единиц техники ГосЧС.

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